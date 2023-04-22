Президент Финляндии не поддержал закрытие консульства России на Аландских островах

Президент Финляндии Саули Ниинистьо не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландских островах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Такое требование содержалось в гражданской инициативе, авторы которой считают, что учитывая членство Финляндии в НАТО консульство на островах ставит под угрозу безопасность государства.

Также с призывом закрыть консульство выступали отдельные политики и общественные деятели.

Ниинистьо заверил, что Финляндия готова принять соответствующие меры, если работа консульства будет нарушать установленные нормы.

"Конечно, если вы действуете под дипломатическим статусом, ваша деятельность должна соответствовать правилам дипломатии. И мы обязательно за этим следим. Между тем возникает вопрос, а не является ли сегодня наблюдение через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль этого консульства сегодня может быть и не так велика, как это могло быть в прошлом", – сказал он.

Финский президент заверил, что если будет зафиксирована какая-то "неприемлемая активность", то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатии.

Напомним, петицию с названием "Закрытие российского консульства на Аландских островах зарегистрировали пятеро граждан Финляндии 4 апреля – в день, когда страна официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Российское консульство на Аландских островах существует с 1940 года – оно появилось по требованию Москвы после Зимней войны, под предлогом, что СССР хочет следить за соблюдением договоренности о демилитаризации островов.