Президентка Греції схвалила вибори у травні: парламент розпустять у неділю

Президентка Греції у суботу схвалила прохання прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса про розпуск парламенту і проведення виборів 21 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міцотакіс оголосив дату виборів під час засідання кабінету міністрів наприкінці березня, за кілька місяців до офіційного завершення його повноважень у липні.

У суботу він повідомив президентці Катерині Сакелларопулу, що парламент буде розпущений 23 квітня.

"Я сподіваюся, що у нас буде спокійний і плідний передвиборчий період на благо країни", – сказала Сакелларопулу, розпочинаючи чотиритижневий період політичної кампанії.

Вибори відбудуться за пропорційною системою голосування, і опитування громадської думки показують, що ні партія "Нова демократія" Міцотакіса, ні головна опозиційна ліва партія СІРІЗА не отримають голоси, необхідні для абсолютної парламентської більшості.

Якщо обрані партії не зможуть сформувати коаліційний уряд, на початку липня відбудеться повторне голосування.

Трагедія на залізниці та скандал із прослуховуванням телефонних розмов домінують у кампанії напередодні виборів 21 травня