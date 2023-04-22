Президент Греции одобрила выборы в мае: парламент распустят в воскресенье

Президент Греции в субботу одобрила просьбу премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о роспуске парламента и проведении выборов 21 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Мицотакис объявил дату выборов во время заседания кабинета министров в конце марта, за несколько месяцев до официального завершения его полномочий в июле.

В субботу он сообщил президенту Екатерине Сакелларопулу, что парламент будет распущен 23 апреля.

"Я надеюсь, что у нас будет спокойный и плодотворный предвыборный период на благо страны", – сказала Сакелларопулу, начиная четырехнедельный период политической кампании.

Выборы пройдут по пропорциональной системе голосования, и опросы общественного мнения показывают, что ни партия "Новая демократия" Мицотакиса, ни главная оппозиционная левая партия СИРИЗА не получат голоса, необходимые для абсолютного парламентского большинства.

Если избранные партии не смогут сформировать коалиционное правительство, в начале июля состоится повторное голосование.

Трагедия на железной дороге и скандал с прослушиванием телефонных разговоров доминируют в кампании накануне выборов 21 мая