Передані Іспанією танки Leopard 2 вже прямують до України

Шість танків Leopard 2, призначених для України, покинули іспанське портове місто Сантандер на півночі і знаходяться на шляху до місця призначення.

Про це повідомила в суботу міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Роблес повідомила журналістам, що танки покинули Сантандер "разом з 20 важкими транспортними засобами", а подорож морем займе від п'яти до шести днів.

"Через шість днів, пройшовши через іншу країну, вони будуть в Україні", – сказала вона.

Минулого тижня Роблес повідомила, що ще чотири танки Leopard, на додаток до нинішніх шести, будуть відправлені в Україну після ремонту "якомога швидше".

Загалом 40 членів екіпажів танків і 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.

Раніше глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія буде підтримувати Україну доти, доки вона цього потребуватиме.

"Це (підтримка. – Ред.) включає гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонного озброєння", – пояснив міністр.