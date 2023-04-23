Передані Іспанією танки Leopard 2 вже прямують до України
Шість танків Leopard 2, призначених для України, покинули іспанське портове місто Сантандер на півночі і знаходяться на шляху до місця призначення.
Про це повідомила в суботу міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Роблес повідомила журналістам, що танки покинули Сантандер "разом з 20 важкими транспортними засобами", а подорож морем займе від п'яти до шести днів.
"Через шість днів, пройшовши через іншу країну, вони будуть в Україні", – сказала вона.
Минулого тижня Роблес повідомила, що ще чотири танки Leopard, на додаток до нинішніх шести, будуть відправлені в Україну після ремонту "якомога швидше".
Загалом 40 членів екіпажів танків і 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.
Раніше глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія буде підтримувати Україну доти, доки вона цього потребуватиме.
"Це (підтримка. – Ред.) включає гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонного озброєння", – пояснив міністр.