Переданные Испанией танки Leopard 2 уже направляются в Украину

Шесть танков Leopard 2, предназначенных для Украины, покинули испанский портовый город Сантандер на севере и находятся на пути к месту назначения.

Об этом сообщила в субботу министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Роблес сообщила журналистам, что танки покинули Сантандер "вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами", а путешествие по морю займет от пяти до шести дней.

"Через шесть дней, пройдя через другую страну, они будут в Украине", – сказала она.

На прошлой неделе Роблес сообщила, что еще четыре танка Leopard, в дополнение к нынешним шести, будут отправлены в Украину после ремонта "как можно скорее".

Всего 40 членов экипажей танков и 15 механиков прошли подготовку в Испании.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания будет поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом будет нуждаться.

"Это (поддержка. – Ред.) включает гуманитарную помощь, прием беженцев и поставки оборонительного вооружения", – пояснил министр.