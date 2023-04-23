Кіпр заморозив активи порушників санкцій Британії і США проти Росії

Кіпр ввів санкції проти осіб, названих Сполученими Штатами і Британією за те, що вони нібито допомагали російським олігархам обходити санкції, накладені на Москву через війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Фінансовий комісар Кіпру Павлос Іоанну повідомив державному мовнику CyBC, що активи відповідних фізичних та юридичних осіб були заморожені.

"Банки не могли не вжити тих заходів, які вони вжили... і уряд також діяв розсудливо", – сказав Іоанну.

Кіпрська грекомовна щоденна газета "Філефтерос" повідомила, що найбільший кредитор острова, Банк Кіпру, також "повідомив 4 000 клієнтів, які мають російські паспорти і не є резидентами країн ЄС, що їхні рахунки будуть закриті".

Острів на сході Середземного моря є домом для великої російської діаспори. Лімасол на південному узбережжі, який часто називають "Москвою на Середземному морі", вже давно став магнітом для російськомовних.

Британія і США наклали санкції на громадян і компанії Кіпру за те, що вони нібито допомагали російським олігархам приховувати свої активи після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Речник уряду Константінос Летимбіотіс заявив цього тижня, що Нікосія готова притягнути до відповідальності всіх кіпріотів, яких США та Велика Британія звинувачують у тому, що вони допомагають олігархам обходити санкції, запроваджені через війну.

За його словами, президент Нікос Хрістодулідес зв'язався з США та Великою Британією у пошуках доказів проти названих осіб, щоб їхні справи могли бути розслідувані на батьківщині.

Голова Центрального банку Кіпру Константінос Геродоту повідомив президенту цього тижня, що кіпрські банки заморозили рахунки 13 фізичних осіб і низки кіпрських компаній.

Він сказав, що за останні роки влада закрила 43 000 підставних компаній і 123 000 "підозрілих" банківських рахунків.

За його словами, лише 2,2 відсотка всіх банківських депозитів на острові наразі належать росіянам.