Кипр заморозил активы нарушителей санкций Британии и США против России

Кипр ввел санкции против лиц, названных Соединенными Штатами и Британией за то, что они якобы помогали российским олигархам обходить санкции, наложенные на Москву из-за войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну сообщил государственному вещателю CyBC, что активы соответствующих физических и юридических лиц были заморожены.

"Банки не могли не принять те меры, которые они приняли... и правительство также действовало благоразумно", – сказал Иоанну.

Кипрская грекоязычная ежедневная газета "Филефтерос" сообщила, что крупнейший кредитор острова, Банк Кипра, также "уведомил 4 000 клиентов, имеющих российские паспорта и не являющихся резидентами стран ЕС, что их счета будут закрыты".

Остров на востоке Средиземного моря является домом для большой русской диаспоры. Лимасол на южном побережье, который часто называют "Москвой на Средиземном море", уже давно стал магнитом для русскоязычных.

Британия и США наложили санкции на граждан и компании Кипра за то, что они якобы помогали российским олигархам скрывать свои активы после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Представитель правительства Константинос Летимбиотис заявил на этой неделе, что Никосия готова привлечь к ответственности всех киприотов, которых США и Великобритания обвиняют в том, что они помогают олигархам обходить санкции, введенные из-за войны.

По его словам, президент Никос Христодулидес связался с США и Великобританией в поисках доказательств против названных лиц, чтобы их дела могли быть расследованы на родине.

Председатель Центрального банка Кипра Константинос Геродоту сообщил президенту на этой неделе, что кипрские банки заморозили счета 13 физических лиц и ряда кипрских компаний.

Он сказал, что за последние годы власти закрыли 43 000 подставных компаний и 123 000 "подозрительных" банковских счетов.

По его словам, только 2,2 процента всех банковских депозитов на острове в настоящее время принадлежат россиянам.