Франция и другие союзники эвакуируют дипломатов из Судана после того, как это сделали США

Франция и другие союзники эвакуируют своих дипломатов и граждан из Судана в рамках операции с высокой степенью риска после того, как американский спецназ вывез весь персонал посольства США из Хартума.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В связи с меняющейся ситуацией Министерство иностранных дел Франции заявило, что работает с "европейскими и союзными партнерами" для координации "быстрой операции по эвакуации", не называя, какие именно страны также участвуют в операции.

Гражданин Франции был ранен, когда эвакуационный конвой, следовавший из города Бахри в Хартуме в Омдурман, атаковала авиация.

Нидерланды заявили, что также эвакуируют своих граждан и сотрудников посольства в воскресенье "вместе с другими странами", опять же не называя их.

Великобритания также готова спасти своих дипломатов из британского посольства в Хартуме, как только это станет возможным на фоне интенсивных боев между суданской армией и конкурирующей военизированной группировкой.

Британские войска и военные самолеты были передислоцированы на зарубежную базу, чтобы подготовиться к рискованной спасательной миссии в зоне активного конфликта – в случае получения соответствующего приказа.

"Не нам комментировать военную деятельность международных партнеров в Судане, но мы полностью осведомлены о планах друг друга и интегрированы в эти операции" – сказал представитель британского правительства.

Около 70 американских граждан были вывезены с территории посольства США в Хартуме в неизвестное место в Эфиопии, сообщил неназванный американский чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительного характера миссии.

Президент Джо Байден отдал приказ об эвакуации сотрудников посольства США после того, как в субботу получил рекомендацию от своей команды по национальной безопасности, что боевые действия в обозримом будущем не прекратятся.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боевых действий между силами, лояльными к двум высокопоставленным генералам, погибло более 400 человек с момента вспышки конфликта 15 апреля.

Насилие включало неспровоцированное нападение на дипломатический конвой США и многочисленные инциденты, в которых иностранные дипломаты и гуманитарные работники были убиты, ранены или подверглись нападениям.

Напомним, 18 апреля стало известно, что представитель Евросоюза в Судане, ирландский дипломат Айдан О'Хара, подвергся нападению в своей резиденции в Хартуме.