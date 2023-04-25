Грузії на Раді ЄС натякнули, що чекають від неї "позитивного сигналу" для надання статусу кандидата

Грузії на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС надіслали сигнал про те, що рішення про надання їй статусу кандидата можливе, якщо Тбілісі зробить відповідні кроки назустріч.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

До Люксембургу у день засідання Ради ЄС їздив міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі, він зустрівся там з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем та іншими колегами.

"Ми закликали міністра Дарчіашвілі надіслати позитивний сигнал країнам-членам щодо пріоритетних питань. Грузія досягла значного прогресу, проте необхідно більше реформ", – зазначив Жозеп Боррель після зустрічі.

Від глав МЗС країн-членів пролунали сигнали, що до Тбілісі є питання з приводу стану демократії та політичної кризи. На додачу до реформ, партнери очікують, що Тбілісі приєднається до лінії ЄС у зовнішній політиці.

"Останнім часом у нас не було підстав для оптимізму, проте м’яч на полі Грузії і вони мають зіграти", – прокоментував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія міркує над тим, щоб рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.

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