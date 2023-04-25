Грузии на Совете ЕС намекнули, что ждут от нее "позитивного сигнала" для статуса кандидата

Грузии на полях встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС послали сигнал о том, что решение о предоставлении ей статуса кандидата зависит от того, сделает ли Тбилиси соответствующие шаги навстречу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

В Люксембург в день заседания Совета ЕС ездил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, он встретился там с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и другими коллегами.

"Мы призвали министра Дарчиашвили направить позитивный сигнал странам-членам по приоритетным вопросам. Грузия достигла значительного прогресса, однако необходимо больше реформ", – отметил Жозеп Боррель после встречи.

От глав МИД стран-членов прозвучали сигналы, что к Тбилиси есть вопросы по поводу состояния демократии и политического кризиса. В дополнение к реформам, партнеры ожидают, что Тбилиси присоединится к линии ЕС во внешней политике.

"В последнее время у нас не было оснований для оптимизма, однако мяч на поле Грузии и они должны сыграть", – прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия размышляет над тем, чтобы рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить кандидатский статус.

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