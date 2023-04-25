РФ наклала санкції на міністра та кількох депутатів Молдови – росЗМІ

За інформацією російських ЗМІ, серед посадовців Молдови, яким РФ закрила в’їзд – міністр і троє депутатів.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє російське видання "Коммерсант".

Дипломат, якого Москва оголосила персоною нон грата – консул Молдови у Росії.

В’їзд до РФ заборонили міністерці внутрішніх справ Молдови Анні Ревенко і трьом депутатам від партії президентки Маї Санду "Дія та солідарність": Оазу Нантою, Олесі Стаматі та Ліліану Карпу.

Нагадаємо, 19 квітня Молдова оголосила про видворення працівника посольства РФ після приїзду президента Татарстану.

У відповідь Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Молдови у Москві та закрила в'їзд кільком молдовським посадовцям за антиросійські заяви. Їхні імена офіційно не називали.

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