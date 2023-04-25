РФ наложила санкции на министра и нескольких депутатов Молдовы - росСМИ

По информации российских СМИ, среди чиновников Молдовы, которым РФ закрыла въезд – министр и трое депутатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает российское издание "Коммерсант".

Дипломат, которого Москва объявила персоной нон грата – консул Молдовы в России.

Въезд в РФ запретили министру внутренних дел Молдовы Анне Ревенко и трем депутатам от партии президента Маи Санду "Действие и солидарность": Оазу Нантою, Олесе Стамати и Лилиану Карпу.

Напомним, 19 апреля Молдова объявила о выдворении сотрудника посольства РФ после приезда президента Татарстана.

В ответ Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в Москве и закрыла въезд нескольким молдовским чиновникам за антироссийские заявления. Их имена официально не называли.

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