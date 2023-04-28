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ЄС відреагував на госпіталізацію у Білорусі політв’язня Бабарики

П'ятниця, 28 квітня 2023, 11:21

Євросоюз занепокоєний станом здоров'я затриманого колишнього потенційного кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарики, якого, за повідомленнями, госпіталізували зі слідами побоїв.

Про це йдеться у заяві речника ЄС із закордонних справ Петера Стано, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Стано зауважив, що ЄС закликає білоруську владу гарантувати безпеку Бабарики та надати йому негайне і належне медичне обстеження та допомогу, а також дозволити доступ до його адвокатів та сім'ї.

Білоруського політв’язня Бабарику госпіталізували з колонії, соратники кажуть про побиття

"ЄС підтверджує свою вимогу щодо негайного та безумовного звільнення Віктора Бабарики та всіх політичних в'язнів. ЄС продовжить свої зусилля для забезпечення правосуддя для жертв і притягнення до відповідальності винних", – заявив Стано.

Речник підкреслив, що майже через три роки після фальсифікованих виборів у Білорусі в серпні 2020 року кількість політичних в'язнів у країні майже досягла 1500 і продовжує зростати. 

"Цей жахливий показник відображає погіршення ситуації з правами людини в країні. Режим Лукашенка продовжує затримувати та ув'язнювати людей у жахливих умовах, піддаючи їх жорстокому поводженню та тортурам, у тому числі для того, щоб змусити їх публічно покаятися", – додав Стано.

Нагадаємо, білоруський політичний в’язень та колишній конкурент самопроголошеного президента Александра Лукашенка на виборах Віктор Бабарико опинився у лікарні, його соратники заявляють про побиття.

Бабарико – колишній голова "Белгазпромбанку". Його заарештували у червні 2020 року, коли банкір намагався зареєструватися кандидатом на виборах, у результаті яких Александр Лукашенко здобув невизнану міжнародною спільнотою перемогу. 

У липні 2021 року Бабарику засудили до 14 років колонії суворого режиму.

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