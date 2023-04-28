ЄС відреагував на госпіталізацію у Білорусі політв’язня Бабарики

Євросоюз занепокоєний станом здоров'я затриманого колишнього потенційного кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарики, якого, за повідомленнями, госпіталізували зі слідами побоїв.

Про це йдеться у заяві речника ЄС із закордонних справ Петера Стано, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Стано зауважив, що ЄС закликає білоруську владу гарантувати безпеку Бабарики та надати йому негайне і належне медичне обстеження та допомогу, а також дозволити доступ до його адвокатів та сім'ї.

"ЄС підтверджує свою вимогу щодо негайного та безумовного звільнення Віктора Бабарики та всіх політичних в'язнів. ЄС продовжить свої зусилля для забезпечення правосуддя для жертв і притягнення до відповідальності винних", – заявив Стано.

Речник підкреслив, що майже через три роки після фальсифікованих виборів у Білорусі в серпні 2020 року кількість політичних в'язнів у країні майже досягла 1500 і продовжує зростати.

"Цей жахливий показник відображає погіршення ситуації з правами людини в країні. Режим Лукашенка продовжує затримувати та ув'язнювати людей у жахливих умовах, піддаючи їх жорстокому поводженню та тортурам, у тому числі для того, щоб змусити їх публічно покаятися", – додав Стано.

Нагадаємо, білоруський політичний в’язень та колишній конкурент самопроголошеного президента Александра Лукашенка на виборах Віктор Бабарико опинився у лікарні, його соратники заявляють про побиття.

Бабарико – колишній голова "Белгазпромбанку". Його заарештували у червні 2020 року, коли банкір намагався зареєструватися кандидатом на виборах, у результаті яких Александр Лукашенко здобув невизнану міжнародною спільнотою перемогу.

У липні 2021 року Бабарику засудили до 14 років колонії суворого режиму.