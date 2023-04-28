ЕС отреагировал на госпитализацию в Беларуси политзаключенного Бабарико

Евросоюз обеспокоен состоянием здоровья задержанного бывшего потенциального кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, которого, по сообщениям, госпитализировали со следами побоев.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам Петера Стано, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Стано отметил, что ЕС призывает белорусские власти гарантировать безопасность Бабарико и предоставить ему немедленное и надлежащее медицинское обследование и помощь, а также разрешить доступ к его адвокатам и семье.

"ЕС подтверждает свое требование о немедленном и безусловном освобождении Виктора Бабарико и всех политических заключенных. ЕС продолжит свои усилия для обеспечения правосудия для жертв и привлечения к ответственности виновных", – заявил Стано.

Представитель подчеркнул, что почти через три года после фальсифицированных выборов в Беларуси в августе 2020 года количество политических заключенных в стране почти достигло 1500 и продолжает расти.

"Этот ужасный показатель отражает ухудшение ситуации с правами человека в стране. Режим Лукашенко продолжает задерживать и заключать людей в ужасных условиях, подвергая их жестокому обращению и пыткам, в том числе для того, чтобы заставить их публично покаяться", – добавил Стано.

Напомним, белорусский политический заключенный и бывший конкурент самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на выборах Виктор Бабарико оказался в больнице, его соратники заявляют об избиении.

Бабарико – бывший глава "Белгазпромбанка". Его арестовали в июне 2020 года, когда банкир пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, в результате которых Александр Лукашенко одержал непризнанную международным сообществом победу.

В июле 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии строгого режима.