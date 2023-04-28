Україна і Молдова скасовують митний і прикордонний контроль для вантажів на станції "Рені"

Україна та Молдова домовилися скасувати митний та прикордонний контроль для залізничних вантажів на станції "Рені".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України та у Мінінфраструктури Молдови.

Країни підписали протокол про внесення змін до міжурядової угоди про діяльність залізничного транспорту.

Протокол передбачає спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення Україна або Республіка Молдова, або коли пункт відправлення або пункт призначення розташований на території третьої держави, наприклад Румунії. Тож вантажі зможуть слідувати без зупинки між пунктами пропуску "Фрікацей – Етулія" та "Рені – Джурджулешти".

Молдовська сторона також зазначає, що ці зміни позитивно вплинуть на завантаженість автошляхів і на фінальну вартість продукції. Сезонні "затори" на станціях Галац, Джурджулешти, Рені, Етулія та Басарабяска, що негативно впливають на вартість логістики у найгарячіший сезон збору та експорту агропродукції, очікувано зменшаться.

"Запровадження беззупинкового проїзду між пунктами пропуску "Фрікацей – Етулія" та "Рені – Джурджулешти" в обох напрямках дозволить нам пришвидшити та наростити обсяги перевезень залізницею. Це важливі зміни для подальшого розвитку всього Дунайського портового кластеру. Разом з тим, ми зосереджуємо зусилля над розвитком інфраструктури в морських портах Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів", – прокоментував Олександр Кубраков, віцепремʼєр з відновлення України.

22 березня Україна та Молдова запровадили спільний контроль на пункті пропуску "Басарабяска".

Минулого літа "Укрзалізниця" завершила реконструкцію ділянки "Березине — Басарабяска", яка з’єднала Україну та Молдову в Одеській області.