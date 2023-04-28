Украина и Молдова отменяют таможенный и пограничный контроль для грузов на станции "Рени"

Украина и Молдова договорились отменить таможенный и пограничный контроль для железнодорожных грузов на станции "Рени".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Мининфраструктуры Молдовы.

Страны подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о деятельности железнодорожного транспорта.

Протокол предусматривает упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправления и пунктом назначения Украина или Республика Молдова, или когда пункт отправления или пункт назначения находится на территории третьего государства, например Румынии. Поэтому грузы смогут следовать без остановки между пунктами пропуска "Фрикацей – Этулия" и "Рени – Джурджулешть".

Молдавская сторона также отмечает, что эти изменения положительно повлияют на загруженность автодорог и на финальную стоимость продукции. Сезонные "пробки" на станциях Галац, Джурджулешть, Рени, Этулия и Басарабяска, негативно влияющие на стоимость логистики в самый горячий сезон сбора и экспорта агропродукции, ожидаемо уменьшатся.

"Введение безостановочного проезда между пунктами пропуска "Фрикацей – Этулия" и "Рени – Джурджулешть" в обоих направлениях позволит нам ускорить и нарастить объемы перевозок по железной дороге. Это важные изменения для дальнейшего развития всего Дунайского портового кластера. Вместе с тем мы сосредотачиваем усилия над развитием инфраструктуры в морских портах Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов", – прокомментировал Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины.

22 марта Украина и Молдова ввели совместный контроль на пункте пропуска "Басарабяска".

Прошлым летом "Укрзалізниця" завершила реконструкцию участка Березино – Басарабяска, который соединил Украину и Молдову в Одесской области.