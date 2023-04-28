Латвія інвестує у реконструкцію України ще 5 млн євро

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив про наміри інвестувати цього року у відновлення України 5 млн євро.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на пресконференції в Одесі.

28 квітня на запрошення міністра Дмитра Кулеби відбувається спільний візит до Одеси глав МЗС Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії.

За словами Рінкевичса, країни-учасниці цього візиту вже беруть участь у відновленні України.

"На додачу до військової допомоги, що вже була нами надана, а також гуманітарної допомоги, ми також плануємо інвестувати в Україну 5 млн євро цього року, це зобов’язання Латвії, яке схвалене парламентом", – сказав він.

Нагадаємо, 26 квітня у Римі пройшла двостороння конференція щодо відбудови України, участь у ній взяли участь у тому числі Денис Шмигаль та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, а також інші члени уряду обох країн та представники міжнародних фінансових установ.