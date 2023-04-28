Латвия инвестирует в реконструкцию Украины еще 5 млн евро

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил о намерениях инвестировать в этом году в восстановление Украины 5 млн евро.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе.

28 апреля по приглашению министра Дмитрия Кулебы проходит совместный визит в Одессу глав МИД Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и заместителя госсекретаря МИД Финляндии.

По словам Ринкевичса, страны-участницы этого визита уже участвуют в восстановлении Украины.

"В дополнение к военной помощи, которая уже была нами предоставлена, а также гуманитарной помощи, мы также планируем инвестировать в Украину 5 млн евро в этом году, это обязательство Латвии, которое одобрено парламентом", – сказал он.

Напомним, 26 апреля в Риме прошла двусторонняя конференция по восстановлению Украины, участие в ней приняли участие в том числе Денис Шмыгаль и премьер Италии Джорджия Мелони, а также другие члены правительства обеих стран и представители международных финансовых учреждений.