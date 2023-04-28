Рейтинг короля Чарльза III падає, принцеса Кейт найпопулярніша у британців - опитування

Рейтинг схвалення короля Великої Британії Чарльза III знизився з моменту його вступу на престол, але майже половина британців, як і раніше, вважає, що він добре справляється зі своїми обов'язками.

Про це свідчить опитування, опубліковане за тиждень до його коронації, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування Ipsos, опубліковане в п'ятницю, засвідчило, що 49% населення вважають, що Чарльз, який буде офіційно коронований 6 травня, добре справляється зі своїми обов'язками, тоді як 9% вважають інакше. Майже третина респондентів не висловили ні тієї, ні іншої думки.

Рівень схвалення знизився з 61% у вересні минулого року після того, як він став наступником своєї матері королеви Єлизавети II.

"Коли до коронації залишається менше двох тижнів, король Чарльз може бути радий дізнатися, що половина британців вважає, що він уже добре справляється зі своїми обов'язками, чому позаздрили б нещодавні прем'єр-міністри", – сказав Келлі Бівер, виконавчий директор Ipsos у Великій Британії та Ірландії.

Окреме опитування Ipsos також показало, що 57% задоволені тим, як Чарльз виконує свою роботу, що на 8 процентних пунктів менше, ніж у травні минулого року, коли проводилося аналогічне опитування.

Коли мова зайшла про те, хто з членів королівської сім'ї подобається публіці найбільше, принцеса Уельська Кейт посіла перше місце, випередивши свого чоловіка і спадкоємця престолу принца Вільяма, "будь-кого з онуків короля" і сестру Чарльза принцесу Анну.

Серед найменш улюблених членів сім'ї були принц Гаррі та його дружина Меган, а також друга дружина короля Камілла, яка зараз є королевою-консортом.

Нагадаємо, понад 6000 військовослужбовців Збройних сил Сполученого Королівства візьмуть участь в коронації Чарльза ІІІ та королеви Камілли наступного місяця.

Раніше повідомлялося, що король Чарльз III вирушить на коронацію до Вестмінстерського абатства у найновішій кареті королівської родини, а повертатиметься з неї у традиційній – тій, що використовується майже 200 років і відома своєю незручністю.