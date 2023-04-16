У коронації Чарльза ІІІ візьмуть участь понад 6 тисяч військових

Понад 6000 військовослужбовців Збройних сил Сполученого Королівства візьмуть участь в коронації Чарльза ІІІ та королеви Камілли наступного місяця.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, пише "Європейська правда".

У найбільшій за 70 років військовій церемоніальній операції моряки, військові і авіатори з усієї Великої Британії і країн Співдружності візьмуть участь у двох пишних процесіях, які супроводжуватимуть короля та його дружину до Вестмінстерського абатства і назад, де відбудеться коронаційна служба.

Пізніше в той же день відбудеться коронаційний проліт понад 60 літаків Королівського військово-морського флоту, британської армії і Королівських військово-повітряних сил, які пролетять над торговим центром The Mall в центрі Лондона.

З військових баз в усіх куточках країни і з кораблів в морі пролунають гарматні салюти, які сповістять про момент коронації короля.

Протягом найближчих тижнів військовослужбовці Збройних сил по всій країні будуть зайняті репетиціями своєї ролі в урочистостях на честь свого нового головнокомандувача.

Раніше повідомлялося, що король Чарльз III вирушить на коронацію до Вестмінстерського абатства у найновішій кареті королівської родини, а повертатиметься з неї у традиційній – тій, що використовується майже 200 років і відома своєю незручністю.

Як відомо, Чарльз III буде коронований 6 травня 2023 року на церемонії, яку проведе глава англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Дружина Чарльза, королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком.

Корону Святого Едуарда – головну коронну коштовність Сполученого Королівства – почали готувати до події вже у грудні 2022 року.