Молдова у травні проведе другі за весну збори резервістів

Армія Молдови анонсувала навчання резервістів у другій половині травня, на додачу до тих, які вже проводилися у квітні.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Навчання є плановими і пройдуть у два етапи, 15-21 травня і 22-26 травня. Резервісти, яких запрошують на них, отримають повістки до своїх центрів.

Навчання триватимуть 5 днів і включають нагадування статутів та знайомство з зброєю та військовою технікою.

За неявку на збори без поважних причин загрожує штраф до 32,5 тисяч леїв (майже 70 тис. гривень) і громадські роботи.

Планові навчання резервістів готують також на червень і вересень.

У 2022 році резервістів збирали на навчання у липні й вересні.

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