Молдова в мае проведет вторые за весну сборы резервистов
Суббота, 29 апреля 2023, 08:25
Армия Молдовы анонсировала учения резервистов во второй половине мая, в дополнение к тем, которые уже проводились в апреле.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Учения являются плановыми и пройдут в два этапа, 15-21 мая и 22-26 мая. Резервисты, которых приглашают на них, получат повестки в свои центры.
Учения продлятся 5 дней и включают напоминание уставов и знакомство с оружием и военной техникой.
За неявку на сборы без уважительных причин грозит штраф до 32,5 тысяч леев (почти 70 тыс. гривен) и общественные работы.
Плановые учения резервистов готовят также на июнь и сентябрь.
В 2022 году резервистов собирали на обучение в июле и сентябре.
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