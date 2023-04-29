Литва передає Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових

Литва передала Україні нову невелику партію військової допомоги – позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах.

Про це розповів міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас, пише "Європейська правда".

Анушаускас написав у своєму Twitter, що вночі в Україну прибули з Литви ще шість позашляховиків Land Rover та сухпайки, кількість яких не уточнюється.

Tonight 🇱🇹 @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to 🇺🇦. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 29, 2023

"Усе це потрібне для підтримання мобільності", – додав міністр.

Нагадаємо, на початку квітня Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання українських військових.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пообіцяв лобіювати надання Україні більше зброї, боєприпасів, а також західних винищувачів.