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Литва передает Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных

Суббота, 29 апреля 2023, 13:45

Литва передала Украине новую небольшую партию военной помощи – внедорожники и сухпайки для питания военных в полевых условиях.

Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

Анушаускас написал в своем Twitter, что ночью в Украину прибыли из Литвы еще шесть внедорожников Land Rover и сухпайки, количество которых не уточняется.

"Все это нужно для поддержания мобильности", – добавил министр.

Напомним, в начале апреля Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал лоббировать предоставление Украине больше оружия, боеприпасов, а также западных истребителей.

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