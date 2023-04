Литва передает Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных

Литва передала Украине новую небольшую партию военной помощи – внедорожники и сухпайки для питания военных в полевых условиях.

Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

Анушаускас написал в своем Twitter, что ночью в Украину прибыли из Литвы еще шесть внедорожников Land Rover и сухпайки, количество которых не уточняется.

Tonight 🇱🇹 @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to 🇺🇦. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW