Нідерланди втретє відправили в Україну групу для розслідування воєнних злочинів

Судово-слідча група вирушила в Україну на початку цього тижня для розслідування воєнних злочинів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів.

За інформацією відомства, до України вирушила група з приблизно 60 осіб, до складу якої також входять 9 чеських експертів.

До групи входять експерти військової поліції Нідерландів та інших підрозділів Міністерства оборони.

"Обов'язки команди полягають у розслідуванні та збереженні доказів. Це робиться під егідою Міжнародного кримінального суду", – йдеться у заяві.

Команда нідерландських експертів вже втретє вирушає в Україну. Вперше це сталося в травні минулого року, вдруге – наприкінці минулого року. За цей час були зібрані докази, які передали до МКС.

Нагадаємо, Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до групи країн, які виступають за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.