Нидерланды в третий раз отправили в Украину группу для расследования военных преступлений

Судебно-следственная группа отправилась в Украину в начале этой недели для расследования военных преступлений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов.

По информации ведомства, в Украину отправилась группа из примерно 60 человек, в состав которой также входят 9 чешских экспертов.

В группу входят эксперты военной полиции Нидерландов и других подразделений Министерства обороны.

"Обязанности команды заключаются в расследовании и сохранении доказательств. Это делается под эгидой Международного уголовного суда", – говорится в заявлении.

Команда нидерландских экспертов уже в третий раз отправляется в Украину. Впервые это произошло в мае прошлого года, второй раз – в конце прошлого года. За это время были собраны доказательства, которые передали в МУС.

Напомним, Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к группе стран, выступающих за создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.