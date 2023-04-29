Конституційний суд Туреччини дозволив жінкам залишати дівоче прізвище після заміжжя

Конституційний суд Туреччини скасував положення Цивільного кодексу про те, що жінка повинна брати прізвище чоловіка після укладення шлюбу на підставі того, що воно суперечить принципу рівності.

Про це пише Hurriyet, повідомляє "Європейська правда".

Завдяки цьому рішенню, яке набуде чинності через дев'ять місяців, жінкам не потрібно буде подавати позов до суду, щоб після одруження використовувати лише своє дошлюбне прізвище.

Суд Стамбула звернувся до Конституційного суду з проханням скасувати положення про те, що "жінка бере прізвище чоловіка після заміжжя, однак вона може використовувати своє попереднє прізвище перед прізвищем чоловіка, подавши письмову заяву до працівника РАЦСу або пізніше до відділу реєстрації актів цивільного стану", на тій підставі, що, хоча чоловік може використовувати прізвище, яке він отримав при народженні, протягом усього життя, відмова в такому ж праві жінці несумісна з принципом рівності.

Розглянувши заяву, Конституційний суд скасував положення статті 187 Цивільного кодексу.

Також було зазначено, що існує суспільний інтерес у запобіганні плутанини в записах актів цивільного стану та визначенні родоводу, і що фізичні особи мають ідентифікаційні номери, а послуги з реєстрації актів цивільного стану надаються за допомогою інформаційних технологій.