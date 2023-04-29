Конституционный суд Турции разрешил женщинам оставлять девичью фамилию после замужества

Конституционный суд Турции отменил положение Гражданского кодекса о том, что женщина должна брать фамилию мужа после заключения брака на основании того, что оно противоречит принципу равенства.

Об этом пишет Hurriyet, сообщает "Европейская правда".

Благодаря этому решению, которое вступит в силу через девять месяцев, женщинам не нужно будет подавать иск в суд, чтобы после бракосочетания использовать только свою добрачную фамилию.

Суд Стамбула обратился в Конституционный суд с просьбой отменить положение о том, что "женщина берёт фамилию мужа после замужества, однако она может использовать свою предыдущую фамилию перед фамилией мужа, подав письменное заявление в ЗАГС или позже в отдел регистрации актов гражданского состояния", на том основании, что, хотя мужчина может использовать фамилию, которую он получил при рождении, в течение всей жизни, отказ в таком же праве женщине несовместим с принципом равенства.

Рассмотрев заявление, Конституционный суд отменил положение статьи 187 Гражданского кодекса.

Также было отмечено, что существует общественный интерес в предотвращении путаницы в записях актов гражданского состояния и определении родословной, и что физические лица имеют идентификационные номера, а услуги по регистрации актов гражданского состояния предоставляются с помощью информационных технологий.