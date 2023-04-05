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Уряд Фінляндії зробив останній крок для приєднання країни до НАТО

Середа, 5 квітня 2023, 18:42

Фінський уряд на засіданні в середу ухвалив постанову про Північноатлантичний договір, чим завершив усі внутрішні процедури вступу до Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду Фінляндії.

Постанова уряду вводить в дію Північноатлантичний договір із поправками, внесеними Протоколами про приєднання, а також акт про введення в дію положень законодавчого характеру Північноатлантичного договору.

"Публікацією урядової постанови завершується національний процес схвалення, і Північноатлантичний договір інкорпорується у фінське законодавство", – пояснюють в уряді країни.

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Фінляндія стала 31-им членом НАТО у вівторок після того, як передала документ про приєднання до Північноатлантичного договору на зберігання уряду Сполучених Штатів Америки в Брюсселі.

Членство Фінляндії в НАТО набуло чинності на міжнародному рівні з моменту передання на зберігання документа про вступ.

Вступ Фінляндії у НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни. Нещодавнє вторгнення Росії до України спонукало фінів шукати безпеки під егідою угоди про колективну оборону НАТО.

Приєднання Фінляндії приблизно вдвічі збільшує довжину кордону НАТО з Росією.

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Фінляндія Розширення НАТО

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