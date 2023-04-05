Правительство Финляндии сделало последний шаг для присоединения страны к НАТО

Финское правительство на заседании в среду приняло постановление о Североатлантическом договоре, чем завершило все внутренние процедуры вступления в Альянс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

Постановление правительства вводит в действие Североатлантический договор с поправками, внесенными Протоколами о присоединении, а также акт о введении в действие положений законодательного характера Североатлантического договора.

"Публикацией правительственного постановления завершается национальный процесс одобрения, и Североатлантический договор инкорпорируется в финское законодательство", - объясняют в правительстве страны.

Финляндия стала 31-ым членом НАТО во вторник после того, как передала документ о присоединении к Североатлантическому договору на хранение правительству Соединенных Штатов Америки в Брюсселе.

Членство Финляндии в НАТО вступило в силу на международном уровне с момента передачи на хранение документа о вступлении.

Вступление Финляндии в НАТО ознаменует конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством от обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны. Недавнее вторжение России в Украину побудило финнов искать безопасности под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО.

Присоединение Финляндии примерно вдвое увеличивает длину границы НАТО с Россией.