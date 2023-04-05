Столтенберг вказав на "порожні обіцянки" Росії Китаю через розміщення ядерної зброї в Білорусі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував рішення Росії розмістити в Білорусі свою ядерну зброю попри задеклароване з Китаєм зобов’язання не сприяти поширенню цієї зброї у світі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Столтенберг сказав на пресконференції в Брюсселі в середу за підсумками міністерської зустрічі НАТО.

Генсек Альянсу зазначив, що Росія все більше залежить від Китаю в економічному плані через економічні санкції та наслідки війни в Україні.

"Я також вважаю, що заява про те, що вони розмістять тактичну ядерну зброю в Білорусі відразу після того, як вони підписали угоду (з Китаєм – ред.) про протилежне, просто показує, що це порожні обіцянки", – підкреслив він.

Водночас Столтенберг закликав уважно стежити за тим, що насправді робить Росія.

"Поки що ми не бачимо жодних змін в російській ядерній політиці, які б вимагали змін у нашій політиці. Але ми залишаємось пильними, ми будемо уважно стежити за тим, що вони роблять. І ми посилили нашу присутність у східній частині Альянсу", – наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

У Білорусі вважають, що розміщення ядерних боєзарядів РФ на території країни без передання Мінську контролю за ними не суперечить міжнародному праву, та вказують на аналогічну практику НАТО.

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