Столтенберг указал на "пустые обещания" России Китаю из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение России разместить в Беларуси свое ядерное оружие, несмотря на задекларированное с Китаем обязательство не способствовать распространению этого оружия в мире.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе в среду по итогам министерской встречи НАТО.

Генсек Альянса отметил, что Россия все больше зависит от Китая в экономическом плане из-за экономических санкций и последствий войны в Украине.

"Я также считаю, что заявление о том, что они разместят тактическое ядерное оружие в Беларуси сразу после того, как они подписали соглашение (с Китаем - ред.) об обратном, просто показывает, что это пустые обещания", - подчеркнул он.

В то же время Столтенберг призвал внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия.

"Пока мы не видим никаких изменений в российской ядерной политике, которые бы требовали изменений в нашей политике. Но мы остаемся бдительными, мы будем внимательно следить за тем, что они делают. И мы усилили наше присутствие в восточной части Альянса", - подчеркнул он.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие и сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

В Беларуси считают, что размещение ядерных боезарядов РФ на территории страны без передачи Минску контроля за ними не противоречит международному праву, и указывают на аналогичную практику НАТО.

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