У Британії вперше проведуть національне тестування системи оповіщення про надзвичайні ситуації
На території Великої Британії 23 квітня відбудеться загальнонаціональне тестування служби екстреного оповіщення.
Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".
У неділю, 23 квітня, о 15:00 на мобільних телефонах мешканців Британії по всій країні з’являться повідомлення разом зі звуком і вібрацією, які автоматично припиняться через 10 секунд.
Людям потрібно буде лише натиснути "ОК" або відгорнути сповіщення, як будь-яке інше, без жодних подальших дій.
Сповіщення буде звучати навіть якщо телефон людини перебуває у беззвучному режимі.
Це перше загальнонаціональне випробування послуги після пілотних проєктів у двох регіонах.
Уряд заявив, що цю систему будуть використовувати в "надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю", включаючи екстремальні погодні явища, такі як лісові пожежі та повені, які спостерігали минулого року.
Подібні послуги вже використовують в таких країнах, як США, Канада та Японія.
Британський уряд заявив, що цей тест є важливим, оскільки він дозволить переконатися, що люди можуть розпізнати справжнє екстрене сповіщення, яке надасть чіткі інструкції про те, як реагувати в надзвичайних ситуаціях.
Але очікують, що такі сповіщення надсилатимуть дуже рідко, лише тоді, коли існує безпосередня загроза життю.