У Британії вперше проведуть національне тестування системи оповіщення про надзвичайні ситуації

На території Великої Британії 23 квітня відбудеться загальнонаціональне тестування служби екстреного оповіщення.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

У неділю, 23 квітня, о 15:00 на мобільних телефонах мешканців Британії по всій країні з’являться повідомлення разом зі звуком і вібрацією, які автоматично припиняться через 10 секунд.

Людям потрібно буде лише натиснути "ОК" або відгорнути сповіщення, як будь-яке інше, без жодних подальших дій.

Сповіщення буде звучати навіть якщо телефон людини перебуває у беззвучному режимі.

Це перше загальнонаціональне випробування послуги після пілотних проєктів у двох регіонах.

Уряд заявив, що цю систему будуть використовувати в "надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю", включаючи екстремальні погодні явища, такі як лісові пожежі та повені, які спостерігали минулого року.

Подібні послуги вже використовують в таких країнах, як США, Канада та Японія.

Британський уряд заявив, що цей тест є важливим, оскільки він дозволить переконатися, що люди можуть розпізнати справжнє екстрене сповіщення, яке надасть чіткі інструкції про те, як реагувати в надзвичайних ситуаціях.

Але очікують, що такі сповіщення надсилатимуть дуже рідко, лише тоді, коли існує безпосередня загроза життю.