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В Британии впервые проведут национальное тестирование системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

Четверг, 6 апреля 2023, 14:43

На территории Великобритании 23 апреля состоится общенациональное тестирование службы экстренного оповещения.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 23 апреля, в 15:00 на мобильных телефонах жителей Великобритании по всей стране появятся сообщения вместе со звуком и вибрацией, которые автоматически прекратятся через 10 секунд.

Людям нужно будет только нажать "ОК" или свернуть оповещение, как любое другое, без каких-либо дальнейших действий.

Оповещение будет звучать даже если телефон человека находится в беззвучном режиме.

Это первое общенациональное испытание услуги после пилотных проектов в двух регионах.

Правительство заявило, что эту систему будут использовать в "чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни", включая экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары и наводнения, которые наблюдали в прошлом году.

Подобные услуги уже используют в таких странах, как США, Канада и Япония.

Британское правительство заявило, что этот тест является важным, поскольку он позволит убедиться, что люди могут распознать настоящее экстренное оповещение, которое предоставит четкие инструкции о том, как реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Но ожидают, что такие извещения будут отправлять очень редко, только тогда, когда существует непосредственная угроза жизни.

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Великобритания ЕвроЖизнь

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