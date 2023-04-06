У Франції нові протести проти пенсійної реформи, в Парижі підпалили улюблений ресторан Макрона

У Франції мітингувальники проти підвищення пенсійного віку в четвер знову вийшли на вулиці по всій країні.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Сьогодні 11-й день протестів у Франції про пенсійної реформи, яку просувають уряд та президент Еммануель Макрон.

Профспілки оголосили, що в Парижі вийшли на вулиці 400 000 демонстрантів, тоді як минулого тижня було 450 000. Дані міської влади та поліції мають бути оприлюднені наприкінці дня.

Радикальні групи серед мітингувальників закидали пляшками з запальною сумішшю брассері La Rotonde - один із улюблених ресторанів Макрона.

Поліція Парижа повідомила про сутички та 20 затриманих учасників протесту.

Під час демонстрації учасники акції розгромили відділення банку Crédit Agricole. Поліція втрутилася, щоб угамувати перші сутички.

Мітингувальники також увірвалися в офісну будівлю, в якій розташоване зокрема представництво американської інвестиційної компанії BlackRock. Десятки мітингарів запалили всередині фаєри та свистіли.

Нагадаємо, уряд Франції підтвердив профспілкам, що не змінюватиме суперечливу пенсійну реформу, яка призвела до масових протестів по всій країні.

За даними останніх опитувань, приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати непопулярну пенсійну реформу, аби масштабні протести і страйки врешті припинилися.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну.