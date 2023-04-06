Во Франции новые протесты против пенсионной реформы, в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
Четверг, 6 апреля 2023, 18:54
Во Франции митингующие против повышения пенсионного возраста в четверг снова вышли на улицы по всей стране.
Об этом пишет Le Fiagro, сообщает "Европейская правда".
Сегодня 11-й день протестов во Франции о пенсионной реформе, которую продвигают правительство и президент Эммануэль Макрон.
Профсоюзы объявили, что в Париже вышли на улицы 400 000 демонстрантов, тогда как на прошлой неделе было 450 000. Цифры городских властей и полиции должны быть обнародованы в конце дня.
Радикальные группы среди митингующих забросали бутылками с зажигательной смесью брассери La Rotonde, один из любимых ресторанов Макрона.
La Rotonde, la célèbre brasserie appréciée d'Emmanuel Macron incendiée à Paris (@ClementLanot) #LaRotonde #Rotonde #greve6avril #manif6avril #France #manifestationpic.twitter.com/H6Gk5GDDto— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 6, 2023
Полиция Парижа сообщила о столкновениях и 20 задержанных протестующих.
Во время демонстрации участники акции разгромили отделение банка Crédit Agricole. Полиция вмешалась, чтобы потушить первые возгорания.
Митингующие также ворвались в офисное здание, в котором расположено, в частности, представительство американской инвестиционной компании BlackRock. Десятки митингующих зажгли внутри файеры и свистели.
Напомним, правительство Франции подтвердило профсоюзам, что не будет менять противоречивую пенсионную реформу, которая привела к массовым протестам по всей стране.
По данным последних опросов, примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать непопулярную пенсионную реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.
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