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Во Франции новые протесты против пенсионной реформы, в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

фото, видео
Четверг, 6 апреля 2023, 18:54

Во Франции митингующие против повышения пенсионного возраста в четверг снова вышли на улицы по всей стране.

Об этом пишет Le Fiagro, сообщает "Европейская правда".

Сегодня 11-й день протестов во Франции о пенсионной реформе, которую продвигают правительство и президент Эммануэль Макрон.

 

Профсоюзы объявили, что в Париже вышли на улицы 400 000 демонстрантов, тогда как на прошлой неделе было 450 000. Цифры городских властей и полиции должны быть обнародованы в конце дня.

Радикальные группы среди митингующих забросали бутылками с зажигательной смесью брассери La Rotonde, один из любимых ресторанов Макрона.

Полиция Парижа сообщила о столкновениях и 20 задержанных протестующих.

Во время демонстрации участники акции разгромили отделение банка Crédit Agricole. Полиция вмешалась, чтобы потушить первые возгорания.

Митингующие также ворвались в офисное здание, в котором расположено, в частности, представительство американской инвестиционной компании BlackRock. Десятки митингующих зажгли внутри файеры и свистели.

Напомним, правительство Франции подтвердило профсоюзам, что не будет менять противоречивую пенсионную реформу, которая привела к массовым протестам по всей стране.

По данным последних опросов, примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать непопулярную пенсионную реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились. 

Читайте подробнее на эту тему в статье: Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну.

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Франция

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