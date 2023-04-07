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65% французів негативно ставляться до Макрона - опитування

П'ятниця, 7 квітня 2023, 17:46

Пенсійна реформа і вимушений крок уряду, який ухвалив її текст без голосування депутатів, зовсім не сприятливо позначилися на іміджі президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це свідчать результати опитування Viavoice для Liberation, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Імідж Макрона є негативним для 65% французів.

Коли французів запитали, яку першу емоцію вони відчувають щодо президента, на перше місце вийшли слова "нерозуміння" і "гнів" (по 16%). За ними йдуть "відраза" (13%) і "надія" (10%). Далі йде "байдужість" (9%).

Лише 26% опитаних французів мають позитивний імідж Макрона, а 4% - "дуже позитивний", що все одно на 2 пункти більше, ніж у прем'єр-міністра Елізабет Борн.

Найменш прихильно ставляться до дій президента люди у віці від 50 до 64 років (70% негативних оцінок), а найбільш позитивно - люди старше 65 років (34%).

55% французів також вважають, що рівень свобод у країні зменшився. Президент також вважається "більш авторитарним" зараз, ніж у 2017 році, коли він був вперше обраний.

Нагадаємо, за даними іншого опитування, лідерка ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен нині перемогла б Еммануеля Макрона на виборах президента, якби вони відбулись зараз.

У четвер у Франції відбувся черговий загальнонаціональний страйк, за даними профспілок, у ньому взяли участь до 2 мільйонів людей.

Нагадаємо, уряд Франції підтвердив профспілкам, що не змінюватиме суперечливу пенсійну реформу.

Водночас приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати реформу, аби масштабні протести і страйки врешті припинилися. 

Читайте детальніше на цю тему у статті: Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну.

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Макрон Франція

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