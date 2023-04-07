65% французов негативно относятся к Макрону - опрос

Пенсионная реформа и вынужденный шаг правительства, которое приняло ее текст без голосования депутатов, совсем не благоприятно сказались на имидже президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Viavoice для Liberation, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Имидж Макрона является негативным для 65% французов.

Когда французов спросили, какую первую эмоцию они испытывают по отношению к президенту, на первое место вышли слова "непонимание" и "гнев" (по 16%). За ними следуют "отвращение" (13%) и "надежда" (10%). Далее следует "безразличие" (9%).

Лишь 26% опрошенных французов имеют положительный имидж Макрона, а 4% - "очень положительный", что все равно на 2 пункта больше, чем у премьер-министра Элизабет Борн.

Наименее благосклонно относятся к действиям президента люди в возрасте от 50 до 64 лет (70% негативных оценок), а наиболее положительно - люди старше 65 лет (34%).

55% французов также считают, что уровень свобод в стране уменьшился. Президент также считается "более авторитарным" сейчас, чем в 2017 году, когда он был впервые избран.

Напомним, по данным другого опроса, лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сейчас победила бы Эммануэля Макрона на выборах президента, если бы они состоялись сейчас.

В четверг во Франции состоялась очередная общенациональная забастовка, по данным профсоюзов, в ней приняли участие до 2 миллионов человек.

Напомним, правительство Франции подтвердило профсоюзам, что не будет менять противоречивую пенсионную реформу.

В то же время примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.

Читайте подробнее на эту тему в статье: Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну.