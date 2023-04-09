У Швейцарії лавина накрила дев’ятьох лижників

Дев'ять лижників вижили після сходження великої лавини високо в швейцарських Альпах у суботу, отримавши травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Лавина зійшла біля вершини гори Альфубель в районі Саас-Фе південно-західного кантону Валліс, недалеко від кордону з Італією.

Це місце знаходиться неподалік від культової швейцарської гори Маттерхорн і гірськолижного курорту Церматт.

"Коли групи різного розміру перебували на Альфубелі на висоті 4 000 метрів, зійшла лавина. Кілька людей було зметено масою снігу", - йдеться в заяві поліції Валліса.

Рятувальні служби швидко вирушили на місце події на кількох гелікоптерах.

Представник поліції Валліса повідомив, що в цьому районі каталися на лижах 16 осіб, і всі вони були зняті з гори.

Дев'ятьох доправили до лікарень у сусідніх містах Вісп і Сіон. З них троє змогли виписатися після амбулаторного лікування, а інші залишилися на ніч під наглядом.

"Ми говоримо про дуже легкі поранення, тому все виглядає позитивно. Можна сказати, що їм дуже пощастило", - сказав речник поліції.

Інші семеро людей, які перебували на горі, не постраждали, але також були евакуйовані по повітрю.

Аварійно-рятувальні служби в Альпах були приведені в стан підвищеної готовності через велику кількість любителів зимових видів спорту, які скористалися сприятливою погодою під час довгих великодніх святкових вихідних.

П'ятнадцять людей загинули в результаті сходження лавин у Швейцарії з 1 жовтня 2022 року по 31 березня цього року, а одна людина вважається зниклою безвісти, повідомляє SLF. Цей показник близький до середнього 20-річного показника в 17 смертей.