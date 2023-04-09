В Швейцарии лавина накрыла девятерых лыжников

Девять лыжников выжили после схода большой лавины высоко в швейцарских Альпах в субботу, получив травмы легкой и средней степени тяжести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Лавина сошла у вершины горы Альфубель в районе Саас-Фе юго-западного кантона Валлис, недалеко от границы с Италией.

Это место находится неподалеку от культовой швейцарской горы Маттерхорн и горнолыжного курорта Церматт.

"Когда группы разного размера находились на Альфубели на высоте 4 000 метров, сошла лавина. Несколько человек были сметены массой снега", - говорится в заявлении полиции Валлиса.

Спасательные службы быстро отправились на место происшествия на нескольких вертолетах.

Представитель полиции Валлиса сообщил, что в этом районе катались на лыжах 16 человек, и все они были сняты с горы.

Девять человек были доставлены в больницы в соседних городах Висп и Сион. Из них трое смогли выписаться после амбулаторного лечения, а остальные остались на ночь под наблюдением.

"Мы говорим об очень легких ранениях, поэтому все выглядит положительно. Можно сказать, что им очень повезло", - сказал представитель полиции.

Другие семь человек, которые находились на горе, не пострадали, но также были эвакуированы по воздуху.

Аварийно-спасательные службы в Альпах были приведены в состояние повышенной готовности из-за большого количества любителей зимних видов спорта, которые воспользовались благоприятной погодой во время длинных пасхальных праздничных выходных.

Пятнадцать человек погибли в результате схода лавин в Швейцарии с 1 октября 2022 года по 31 марта этого года, а один человек считается пропавшим без вести, сообщает SLF. Этот показатель близок к среднему 20-летнему показателю в 17 смертей.