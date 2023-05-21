Німецькі ультраправі мають найвищий за 5 років рейтинг

Популярність ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) досягла 17% по всій країні – це найвищий показник з жовтня 2018 року.

Такими є результати опитування інституту дослідження громадської думки Insa збирає для Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Останній результат партії на один процентний пункт більше, ніж на попередньому тижні, і є найвищим рівнем з жовтня 2018 року.

Зелені втрачають один пункт, отримуючи 14% і, таким чином, опускаючись нижче свого результату на федеральних виборах (14,8%). Соціал-демократи цього тижня надолужили втрачене і піднялися до 21%.

Вільна демократична партія втрачає один пункт і опускається до восьми відсотків.

Християнсько-демократичний союз залишається найсильнішою силою з 28 відсотками.

Як повідомлялося, "Альтернатива для Німеччини" має найбільше прихильників на сході країни за винятком міста Берлін, обходячи традиційні політсили.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" з початку вторгнення Росії в Україну критикувала позицію німецького федерального уряду щодо допомоги Києву та виступала за діалог з РФ. Проте, наприкінці червня 2022 року в лавах AfD несподівано стався розкол, оскільки західнонімецькі делегати не погодилися з відсутністю слова "війна" в описі подій в Україні.

Через позицію AfD канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав її "партією Росії".