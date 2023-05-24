Європарламент планує скоротити пенсійну програму депутатів через нестачу коштів

Європейський парламент планує скоротити на 50% свою пенсійну програму для колишніх депутатів, щоб зменшити дефіцит пенсійного фонду з 310 млн євро до 86 млн євро.

Відповідну домовленість узгодило керівництво парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Пенсійна програма виплачує колишнім депутатам Європарламенту 3,5% від їхньої зарплати за кожен повний рік перебування на посаді, але не більше 70% від їхньої зарплати. Наразі щомісячна заробітна плата членів Європарламенту після сплати податків становить 7647 євро. Наразі виплати отримують 914 колишніх членів Європарламенту.

Угода передбачає скорочення пенсій на 50%, замороження автоматичної індексації, підвищення пенсійного віку з 65 до 67 років та запровадження добровільного виходу з пенсійної програми шляхом одноразової виплати, розмір якої залежить від часу роботи в парламенті.

Угода була укладена на закритому засіданні парламентського бюро, яке об'єднує президента Роберту Метсолу та 14 віцепрезидентів парламенту і відповідає за внутрішнє функціонування асамблеї.

Депутати Європарламенту віком до 63 років, які відпрацювали один парламентський термін, мають право на виплату до сплати податків у розмірі 50 900 євро.

Дефіцит став екзистенційною проблемою. За умови, що щорічні пенсійні виплати до 2030 року коштуватимуть 23 мільйони євро на рік, фонд вичерпав би свій капітал у першій половині 2025 року.

Згідно з новою пропозицією, загальний обсяг майбутніх виплат було зменшено з 353 до 130 млн євро, і передбачається, що кошти фонду закінчаться у другій половині 2027 року.

Однак угода, яка ще має бути офіційно затверджена депутатами Європарламенту, все одно залишить дефіцит у розмірі 86 мільйонів євро, який, ймовірно, доведеться покривати європейським платникам податків. Якщо парламент просто оголосить дефолт щодо пенсійних виплат – варіант, який обговорювався Бюро, – він зіткнеться з юридичними проблемами.

Тим часом деякі депутати Європарламенту, в тому числі Хейді Хаутала, віцепрезидент парламенту від "Зелених", закликали заможних депутатів вийти з цієї схеми.

У 2024 році новий Європейський парламент буде сформований після європейських виборів, які відбудуться з 6 по 9 червня.

Нагадаємо, через три місяці після арешту бельгійською поліцією в рамках розслідування звинувачень у корупції, що сколихнули Європарламент, євродепутат Марк Тарабелла повернувся до роботи.