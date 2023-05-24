Европарламент планирует сократить пенсионную программу депутатов из-за недостатка средств

Европейский парламент планирует сократить на 50% свою пенсионную программу для бывших депутатов, чтобы уменьшить дефицит пенсионного фонда с 310 млн евро до 86 млн евро.

Соответствующую договоренность согласовало руководство парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Пенсионная программа выплачивает бывшим депутатам Европарламента 3,5% от их зарплаты за каждый полный год пребывания в должности, но не более 70% от их зарплаты. Сейчас ежемесячная заработная плата членов Европарламента после уплаты налогов составляет 7647 евро. Сейчас выплаты получают 914 бывших членов Европарламента.

Соглашение предусматривает сокращение пенсий на 50%, замораживание автоматической индексации, повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет и введение добровольного выхода из пенсионной программы путем единовременной выплаты, размер которой зависит от времени работы в парламенте.

Соглашение было заключено на закрытом заседании парламентского бюро, которое объединяет президента Роберту Метсолу и 14 вице-президентов парламента и отвечает за внутреннее функционирование ассамблеи.

Депутаты Европарламента в возрасте до 63 лет, отработавшие один парламентский срок, имеют право на выплату до уплаты налогов в размере 50 900 евро.

Дефицит стал экзистенциальной проблемой. При условии, что ежегодные пенсионные выплаты до 2030 года будут стоить 23 миллиона евро в год, фонд исчерпал бы свой капитал в первой половине 2025 года.

Согласно новому предложению, общий объем будущих выплат был уменьшен с 353 до 130 млн евро, и предполагается, что средства фонда закончатся во второй половине 2027 года.

Однако соглашение, которое еще должно быть официально утверждено депутатами Европарламента, все равно оставит дефицит в размере 86 миллионов евро, который, вероятно, придется покрывать европейским налогоплательщикам. Если парламент просто объявит дефолт по пенсионным выплатам – вариант, который обсуждался Бюро, – он столкнется с юридическими проблемами.

Между тем некоторые депутаты Европарламента, в том числе Хейди Хаутала, вице-президент парламента от "Зеленых", призвали состоятельных депутатов выйти из этой схемы.

В 2024 году новый Европейский парламент будет сформирован после европейских выборов, которые состоятся с 6 по 9 июня.

Напомним, через три месяца после ареста бельгийской полицией в рамках расследования обвинений в коррупции, всколыхнувших Европарламент, евродепутат Марк Тарабелла вернулся к работе.