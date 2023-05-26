Вірменія не підтвердила підписання мирної угоди з Азербайджаном на саміті в Кишиневі

Обговорення навколо мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном продовжиться під час і після запланованої на 1 червня в Кишиневі зустрічі на полях Європейського політичного співтовариства, а її підписання не включене до порядку денного зустрічі.

Про це в коментарі агенції "Арменпресс" повідомило Міністерство закордонних справ Вірменії, пише "Європейська правда".

"Обговорення щодо врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном і, зокрема, щодо угоди "Про встановлення миру і міждержавних відносин" тривають. Як ми неодноразово зазначали, вірменська сторона буде готова підписати угоду, коли будуть вирішені ключові питання", – йдеться в коментарі вірменського МЗС.

Раніше в п’ятницю посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва висловила сподівання, що Баку та Єреван можуть укласти мирну угоду щодо врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху під час саміту Європейського політичного співтовариства.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.

Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

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