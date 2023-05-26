Армения не подтвердила подписание мирного соглашения с Азербайджаном на саммите в Кишиневе

Обсуждение вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжится во время и после запланированной на 1 июня в Кишиневе встречи на полях Европейского политического сообщества, а его подписание не включено в повестку дня встречи.

Об этом в комментарии агентству "Арменпресс" сообщило Министерство иностранных дел Армении, пишет "Европейская правда".

"Обсуждение по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и, в частности, по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношений" продолжаются. Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы", – говорится в комментарии армянского МИД.

Ранее в пятницу посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха во время саммита Европейского политического сообщества.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз встал после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которой значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.

Но в последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе и Лачинский коридор.

В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Больше об этом читайте здесь: Курс на Запад: почему Армения больше не является союзником РФ. Также смотрите видео "ЕвроПравды" на эту тему.