Подружжя в Англії витратило $250 тисяч, щоб позбутися малюнку Бенксі на своєму будинку

Британське подружжя витратило 200 тисяч фунтів стерлінгів на те, щоб прибрати мурал вуличного художника Бенксі, створений на стіні їхнього будинку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Гаррі та Гокіан Куттс із прибережного міста Лоустофт в Англії заявили, що життя в будинку з популярним твором мистецтва виявилося для них "кошмаром наяву".

Бенксі створив свій стінопис із зображенням гігантської чайки на схилі будинку в Лоустофті у 2021 році в межах серії робіт Great British Spraycation.

Спершу життя у будинку з творінням Бенксі було для подружжя Куттс приємним, а робота таємничого вуличного художника підвищила вартість майна. Але водночас спричинила власникам низку проблем.

Міська рада Лоустофта, прагнучи захистити нову туристичну пам'ятку, повідомила Куттсів, що може видати наказ про збереження роботи, але їм доведеться підтримувати її зі щорічними витратами у 40 000 фунтів стерлінгів.

Шанувальники мистецтва почали шикуватися в чергу, щоб побачити мурал. Але знаходилися також вандали, які намагалися зафарбувати стінопис чи відколоти його частину, щоб продати у Facebook. Тож подружжю довелося за власний кошт найняти охоронця, щоб уночі стежити за муралом.

Єдиним шансом вирішити ці проблеми для Куттсів було позбутися самого муралу. Для цього стіну з малюнком укріпили 12 шарами смоли, скловолокна та п’ятьма тоннами сталі, перш ніж кран зняв її цілим шматком.

Операція з вилучення 22-тонного твору мистецтва коштувала подружжю 200 тисяч фунтів стерлінгів, або майже 250 тисяч доларів. Тепер Куттси сподіваються продати стінопис, щоб покрити витрати, і замінити його копією.

Міська рада визнала, що подружжя має право вилучити роботу зі своєї власності, а "твори Бенксі за своєю природою не завжди можуть бути постійними".