Супруги в Англии потратили $250 тысяч, чтобы избавиться от рисунка Бэнкси на своем доме

Британские супруги потратили 200 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы убрать мурал уличного художника Бэнкси, созданный на стене их дома.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Гарри и Хокиан Куттс из прибрежного города Лоустофт в Англии заявили, что жизнь в доме с популярным произведением искусства оказалось для них "кошмаром наяву".

Бэнкси создал свою стенопись с изображением гигантской чайки на склоне дома в Лоустофте в 2021 году в рамках серии работ Great British Spraycation.

Сначала жизнь в доме с творением Бэнкси была для супругов Куттс приятной, а работа таинственного уличного художника повысила стоимость имущества. Но в то же время вызвала владельцам ряд проблем.

Городской совет Лоустофта, стремясь защитить новую туристическую достопримечательность, сообщил Куттсам, что может издать приказ о сохранении работы, но им придется поддерживать ее с ежегодными расходами в 40 000 фунтов стерлингов.

Поклонники искусства начали выстраиваться в очередь, чтобы увидеть мурал. Но находились также вандалы, которые пытались закрасить стенопись или отколоть ее часть, чтобы продать в Facebook. Поэтому супругам пришлось за свой счет нанять охранника, чтобы ночью следить за муралом.

Единственным шансом решить эти проблемы для Куттсов было избавиться от самого мурала. Для этого стену с рисунком укрепили 12 слоями смолы, стекловолокна и пятью тоннами стали, прежде чем кран снял ее целым куском.

Операция по извлечению 22-тонного произведения искусства стоила супругам 200 тысяч фунтов стерлингов, или почти 250 тысяч долларов. Теперь Куттсы надеются продать стенопись, чтобы покрыть расходы, и заменить ее копией.

Городской совет признал, что супруги имеют право изъять работу из своей собственности, а "произведения Бэнкси по своей природе не всегда могут быть постоянными".