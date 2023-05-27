Прем'єрка Естонії: Нам потрібно, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що для досягнення перемоги України і стабільного миру Росія повинна зазнати поразки і повернутися у свої кордони.

Про це вона сказала під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, в якій також взяли участь прем’єри Латвії і Литви Крішьяніс Каріньш Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда".

"Будучи представником покоління, у якого від початку свободи не було, я дуже добре розумію, що за свободу потрібно боротися. Тому ми так активно допомагаємо Україні перемогти", – зазначила Каллас.

За її словами, Україна довела світові, що здатна перемогти у війні, "якщо трансатлантична сім'я стоятиме з нею пліч-о-пліч".

Естонська прем’єрка заявила про необхідність створити Європу без сірих зон, а для цього потрібні геополітичний Європейський союз і сильне та гідне довіри НАТО.

"Для забезпечення миру в Європі нам потрібно, щоб Україна стала членом Європейського союзу і НАТО", – підкреслила Каллас.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що країни-члени Альянсу розділилися в питанні вступу України до НАТО.

За даними ЗМІ, країни-члени НАТО схиляються до того, щоб запропонувати Україні розширений формат партнерства і таким чином продемонструвати політичну підтримку, але й не давати конкретної "дорожньої мапи" щодо вступу.

Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.