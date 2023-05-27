Премьер Эстонии: Нам нужно, чтобы Украина стала членом ЕС и НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для достижения победы Украины и стабильного мира Россия должна потерпеть поражение и вернуться в свои границы.

Об этом она сказала во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, в которой также приняли участие премьеры Латвии и Литвы Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда".

"Будучи представителем поколения, у которого изначально свободы не было, я очень хорошо понимаю, что за свободу нужно бороться. Поэтому мы так активно помогаем Украине победить", – отметила Каллас.

По ее словам, Украина доказала миру, что способна победить в войне, "если трансатлантическая семья будет стоять с ней бок о бок".

Эстонский премьер заявила о необходимости создать Европу без серых зон, а для этого нужны геополитический Европейский союз и сильное и достойное доверия НАТО.

"Для обеспечения мира в Европе нам нужно, чтобы Украина стала членом Европейского союза и НАТО", – подчеркнула Каллас.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что страны-члены Альянса разделились в вопросе вступления Украины в НАТО.

По данным СМИ, страны-члены НАТО склоняются к тому, чтобы предложить Украине расширенный формат партнерства и таким образом продемонстрировать политическую поддержку, но и не давать конкретной "дорожной карты" по вступлению.

Напомним, по итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.