У Венеції розслідують причину позеленіння води у Гранд-каналі

Поліція Венеції розслідує походження зеленої рідини, яка з'явилася в неділю у знаменитому Гранд-каналі міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське агентство Ansa.

Вода в головному каналі Венеції стала флуоресцентно-зеленою в неділю в районі мосту Ріальто, і зараз влада намагається з'ясувати причину.

Фото: Ansa

Регіональне агентство з охорони навколишнього середовища отримало зразки зміненої води і працює над визначенням речовини, яка змінила її колір.

Префект Венеції скликав екстрену нараду поліції, щоб зрозуміти, що сталося, і вивчити можливі контрзаходи, повідомило агентство.

Цей інцидент перегукується з нещодавніми епізодами в Італії, коли екологічні групи розфарбовували пам'ятники, в тому числі використовуючи рослинне вугілля, щоб очорнити воду римського фонтану Треві на знак протесту проти викопного палива.

Однак, на відміну від попередніх випадків, жодна група активістів не взяла на себе відповідальність за те, що сталося у Венеції.

Нагадаємо, торік у Венеції оголосили полювання на "ідіотів", які займалися серфінгом у Гранд-каналі.